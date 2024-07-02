ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Румыния — Нидерланды. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луческу: сборная Румынии может преподнести сюрприз и выиграть Евро-2024

Луческу: сборная Румынии может преподнести сюрприз и выиграть Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер сборной Румынии и Турции Мирча Луческу поделился мнением о шансах румынской национальной команды на победу по итогам чемпионата Европы — 2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всё может получиться, если в команде все верят в себя. Такой была и Италия когда-то. Румыния может преподнести приятный сюрприз на Евро-2024. Я считаю, мы вполне можем увидеть, как трофей поднимет совершенно неожиданная сборная: возможно, настал черёд Австрии и Швейцарии. А может, и время победы нашей Румынии.

Сборная Испании отлично отыграла матч с Италией, но забила лишь единожды. Германия в свой встрече показала игру только отрезками. Большие сборные всё еще прячутся. Но теперь, когда начались игры на выбывание, такие лидеры этих команд, как Мбаппе и Беллингем, уже должны показать, на что они действительно способны», — приводит слова Луческу Digi Sport.

Напомним, в игре 1/8 финала Евро-2024 сборная Румынии встретится с Нидерландами. Матч состоится сегодня, 2 июля. Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. На групповом этапе Румыния заняла первое место в квартете Е (четыре очка), а Нидерланды расположились на третьей строчке в группе D (четыре очка).

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
Материалы по теме
Нидерланды зарубятся за четвертьфинал Евро с командой-сенсацией! Будет ли новое чудо? LIVE
Live
Нидерланды зарубятся за четвертьфинал Евро с командой-сенсацией! Будет ли новое чудо? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android