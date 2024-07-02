Экс-игрок «Краснодара» Шипицин: не понимаю, чего все хают Роналду

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин поделился мнением о качестве чемпионата Европы — 2024.

«Интересно, сенсации есть. Грузия выскочила в плей-офф – достойно выступили. Да, крупно проиграли Испании, но всё равно молодцы, выше головы прыгнули. Словения дала бой Португалии. Непонятно, чего сейчас Криштиану так хают. Да, он не забил пенальти, но показывает хороший футбол с желанием. Не стоит забывать, сколько Роналду лет и что все от него требуют, чтобы он в одиночку Португалию вытягивал. Германия с Испаний – машины. Франция – непонятная команда. Доминирует, создаёт, но с игры ничего не забивает», — приводит слова Шипицина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не забил с пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, 3:0 пен.), после чего 39-летний футболист не смог сдержать слёз. Однако Роналду реализовал свой удар с 11-метровой отметки в послематчевой серии пенальти. Всего на чемпионате Европы — 2024 Роналду принял участие в четырёх матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

На стадии 1/4 финала сборная Португалии сыграет с Францией. Эта игра состоится 5 июля. Матч пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

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