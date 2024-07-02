«Зенит» разгромил «Сочи» в первом матче Летнего кубка

Сегодня, 2 июля, состоялся первый матч Летнего кубка, в котором приняли участие «Зенит» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Матч завершился разгромной победой «Зенита» со счётом 5:2.

На 20-й минуте колумбийский форвард «Зенита» Матео Кассьерра открыл счёт в матче. Затем, спустя четыре минуты, Кассьерра оформил дубль, удвоив преимущество «Зенита». На 32-й минуте капитан «Сочи» Марсело Алвес отыграл один мяч, пробив головой после подачи со штрафного. На 41-й минуте защитник «Сочи» Кирилл Заика сравнял счёт в матче, эффектно пробив из-за пределов штрафной. На 45-й минуте встречи вингер «Зенита» Андрей Мостовой вновь вывел свою команду вперёд, сделав счёт 3:2. На 67-й минуте встречи полузащитник сине-бело-голубых Александр Ерохин укрепил преимущество своей команды, забив четвёртый мяч в ворота «Сочи». На 69-й минуте встречи хавбек «Зенита» Густаво Мантуан отправил в ворота «Сочи» пятый мяч петербуржцев, установив итоговый счёт встречи — 5:2.

В следующей игре Летнего кубка «Зенит» встретится с аргентинским «Атлетико Тальерес» 5 июля. Игра начнётся в 19:30 мск. «Сочи» в тот же день сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 13:00 мск.

Напомним, в товарищеском международном турнире сыграют чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит», «Атлетико Тальерес» и «Сочи». Матчи пройдут на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир будет проходить со 2 по 14 июля. «Атлетико Тальерес» является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины.