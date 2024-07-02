Тренер «Динамо» Личка: сейчас команда разбита, это больше подходит для футзала

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о состоянии команды из-за участия ряда футболистов на турнирах сборных.

«Сейчас команда разбита. У нас четыре игрока на Кубке Америки, ещё четыре — играли за сборные. Приехали они на неделю позже. Сейчас у нас 11-12 футболистов, что больше подходит для футзала. Плюс есть молодые игроки из второй команды. Но Тюкавин, Даса, Гагнидзе и Нгамалё уже включаются в работу», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Динамо» набрало 56 очков и заняло третье место, отстав от «Зенита» на одно очко. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые проиграли «Краснодару» со счётом 0:1. Перед началом 30-го тура для «Динамо» было достаточным сыграть вничью с «быками» для того, чтобы выиграть чемпионат России.

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