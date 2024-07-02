Румыния — Нидерланды: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Евро-2024

Сегодня, 2 июля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Румынии и Нидерландов. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Румынии и Нидерландов.

Стартовые составы команд.

Румыния: Ницэ, Рациу, Дрэгушин, Буркэ, Могос, Р. Марин, Станчу, Ман, М. Марин, Хаджи, Дрэгуш.

Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке, Рейндерс, Схаутен, Симонс, Депай, Гакпо, Бергвейн.

На групповом этапе Румыния заняла первое место в квартете Е (четыре очка), а Нидерланды расположились на третьей строчке в группе D (четыре очка).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Атмосфера перед матчем Нидерланды — Франция на Евро-2024: