Кто пройдёт в 1/4 финала Евро-2024 — Румыния или Нидерланды?

Сегодня, 2 июля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Румынии и Нидерландов. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Румынии и Нидерландов.

В преддверии матча предлагаем поделиться своим мнением и ответить на вопрос: «Кто пройдёт в 1/4 финала Евро-2024 — Румыния или Нидерланды?»

На групповом этапе Румыния заняла первое место в квартете Е (четыре очка), а Нидерланды расположились на третьей строчке в группе D (четыре очка).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Атмосфера перед матчем Нидерланды — Франция на Евро-2024: