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Румыния — Нидерланды. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Кто пройдёт в 1/4 финала Евро-2024 — Румыния или Нидерланды?

Кто пройдёт в 1/4 финала Евро-2024 — Румыния или Нидерланды?
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Сегодня, 2 июля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Румынии и Нидерландов. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Румынии и Нидерландов.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
1-й тайм
0 : 1
Нидерланды
0:1 Гакпо – 20'    

В преддверии матча предлагаем поделиться своим мнением и ответить на вопрос: «Кто пройдёт в 1/4 финала Евро-2024 — Румыния или Нидерланды?»

На групповом этапе Румыния заняла первое место в квартете Е (четыре очка), а Нидерланды расположились на третьей строчке в группе D (четыре очка).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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