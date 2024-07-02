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Расписание матчей Кубка Америки по футболу (Копа-2024) на 3 июля

Расписание матчей Кубка Америки по футболу (Копа-2024) на 3 июля
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В ночь на завтра, 3 июля, в Кубке Америки 2024 года пройдут два матча. Турнир проходит в 14 городах Соединённых Штатов Америки. В нынешнем розыгрыше Копы-2024 принимают участие 16 команд, которые поделены на четыре группы.

Расписание матчей Кубка Америки на 2 июля (время — московское):

4:00. Группа D. Коста-Рика — Парагвай;
4:00. Группа D. Бразилия – Колумбия.

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 3-й тур
03 июля 2024, среда. 04:00 МСК
Коста-Рика
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Кубок Америки — 2024 . Группа D. 3-й тур
03 июля 2024, среда. 04:00 МСК
Бразилия
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Финальный матч турнира запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.

Трансляция матча Коста-Рика – Парагвай на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Трансляция матча Бразилия – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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