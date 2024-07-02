В ЦСКА сообщили, что Виктор Мендес отсутствует на сборах из-за судебного процесса

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что чилийский полузащитник армейцев Виктор Мендес не прибыл на летние сборы команды из-за судебного процесса с его участием в родной стране.

«Виктор Мендес отсутствует на тренировочных сборах команды в Новогорске, не имея возможности на сегодняшний день покинуть пределы Чили. Всё дело в идущем сейчас судебном процессе личного характера, по которому определённые подробности недавно фигурировали в СМИ. При этом долгое время игрок хотел решить данный вопрос самостоятельно, и клуб, к сожалению, не обладал всей информацией.

Теперь же, когда ситуация прояснилась, мы со своей стороны пытаемся оказать всяческое содействие, однако важно понимать, что вопрос находится исключительно в правовом поле другого государства. Конечно, клуб разочарован в пропуске Виктором тренировочных сборов. Однако решение дисциплинарного характера будет принято уже по итогам разрешения ситуации. Как только станет известна дата прибытия Виктора на сборы, мы сразу сообщим об этом нашим болельщикам», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.