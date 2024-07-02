«Шахтёр» проведёт домашние матчи Лиги чемпионов сезона-2024/2025 в Германии

Украинский «Шахтёр» проведёт свои домашние матчи в Лиге чемпионов сезона-2024/2025 в Германии. Эти игры состоятся на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Об этом информирует пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата Украины «Шахтёр» набрал 71 очко и занял первое место, опередив ближайшего преследователя в лице киевского «Динамо» на пять очков. Замкнул тройку лидеров чемпионата «Кривбасс». В 29 матчах «Шахтёр» одержал 22 победы, пять раз сыграл вничью и дважды потерпел поражение.

С сезона-2024/2025 формат Лиги чемпионов претерпит изменения. Например, на групповом этапе выступят 36 команд, объединённых в общую таблицу. Каждая команда проведёт восемь матчей с восемью разными соперниками.

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