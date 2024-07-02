Виллиан Роша высказался о перспективах Чалова и Файзуллаева перейти в топ-клубы Европы

Защитник ЦСКА Виллиан Роша оценил шансы своих одноклубников — нападающего Фёдора Чалова и полузащитника Аббосбека Файзуллаева — перейти в ведущие клубы европейских лиг. Ранее появлялась информация, что игроками интересуются клубы из топ-5 лиг Европы.

«У всех игроков ЦСКА есть такие перспективы. Чтобы заиграть в ЦСКА, ты уже должен быть классным футболистом. Если ты здесь, то ты уже качественный игрок, поэтому спокойно можешь продолжать развивать свою карьеру в Европе и в других чемпионатах», — приводит слова Роши «РБ Спорт».

С 2021 по 2023 год 20-летний Файзуллаев выступал за взрослую команду «Пахтакора». За этот период он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Летом 2023 года Аббосбек перешёл в ЦСКА. За этот период он сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 14 результативных передач.

Чалов в прошлом сезоне сыграл 41 матч за клуб во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и пятью результативными передачами.

В минувшем сезоне ПФК ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал «Зенит».