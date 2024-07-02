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«Балтика» согласовала трансфер форварда «Торпедо» Стефановича — источник

«Балтика» согласовала трансфер форварда «Торпедо» Стефановича — источник
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«Балтика» договорилась о трансфере нападающего московского «Торпедо» Ильи Стефановича. Об этом информирует журналист Сергей Ильёв в своём телеграм-канале.

По данным источника, сумма перехода футболиста в «Балтику» составит 15 млн рублей плюс бонусы. Стефанович станет для калининградцев альтернативой нападающему «Оренбурга» Владимиру Писарскому, по переходу которого появились сложности.

Илье Стефановичу 28 лет. За московское «Торпедо» он выступает с начала 2023 года, когда он пополнил ряды автозаводцев, перейдя из астраханского «Волгаря». В минувшем сезоне Первой лиги Стефанович отыграл за «Торпедо» 28 матчей во всех соревнованиях, в которых забил восемь голов и оформил одну голевую передачу. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по версии интернет-портала Transfermarkt, составляет € 500 тыс.

Отметим, что ранее «Торпедо» объявило о подписании колумбийского нападающего Вилинтона Апонсы.

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