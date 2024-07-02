Семак: Евро даёт не так много матчей с голами, а игра «Зенита» с «Сочи» порадовала

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат первого матча Летнего кубка, в котором сине-бело-голубые играли с «Сочи». Встреча завершилась победой санкт-петербургского клуба со счётом 5:2.

«Евро даёт нам не так много хороших матчей с забитыми голами, а сегодняшняя игра «Зенита» с «Сочи» порадовала болельщиков большим количеством забитых мячей.

Это наш первый матч после паузы. Понятно, что ребятам физически тяжело. Нужно посмотреть, как идёт набор формы, как ребята взаимодействуют друг с другом, посмотреть на наших новичков», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В следующей игре Летнего кубка «Зенит» встретится с аргентинским «Атлетико Тальерес» 5 июля. Игра начнётся в 19:30 мск. «Сочи» в тот же день сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 13:00 мск.

Напомним, в товарищеском международном турнире сыграют чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит», «Атлетико Тальерес» и «Сочи». Матчи пройдут на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир будет проходить со 2 по 14 июля. «Атлетико Тальерес» является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины.