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Семак — о победе «Зенита» над «Сочи»: есть на что посмотреть, есть пища для размышлений

Семак — о победе «Зенита» над «Сочи»: есть на что посмотреть, есть пища для размышлений
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результате первого матча Летнего кубка, в котором сине-бело-голубые разгромили «Сочи» со счётом 5:2.

Winline Летний Кубок РПЛ
02 июля 2024, вторник. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сочи
Сочи, Россия
1:0 Кассьерра – 20'     2:0 Кассьерра – 24'     2:1 Алвес – 32'     2:2 Заика – 41'     3:2 Мостовой – 45+1'     4:2 Ерохин – 67'     5:2 Мантуан – 69'    

«В первом тайме была более открытая игра, было больше атак на встречных курсах и забитых мячей. Во втором тайме — больше позиционной игры, но моменты также возникали. Есть на что посмотреть, есть пища для размышлений. Для болельщиков сегодня было много забитых мячей, думаю, всегда приятно смотреть матчи, где много голов», — сказал Семак в эфире программы «Все на Матч» на «Матч ТВ».

В следующей игре Летнего кубка «Зенит» встретится с аргентинским «Атлетико Тальерес» 5 июля. Игра начнётся в 19:30 мск. «Сочи» в тот же день сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 13:00 мск.

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