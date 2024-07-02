Семак — о победе «Зенита» над «Сочи»: есть на что посмотреть, есть пища для размышлений

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результате первого матча Летнего кубка, в котором сине-бело-голубые разгромили «Сочи» со счётом 5:2.
«В первом тайме была более открытая игра, было больше атак на встречных курсах и забитых мячей. Во втором тайме — больше позиционной игры, но моменты также возникали. Есть на что посмотреть, есть пища для размышлений. Для болельщиков сегодня было много забитых мячей, думаю, всегда приятно смотреть матчи, где много голов», — сказал Семак в эфире программы «Все на Матч» на «Матч ТВ».
В следующей игре Летнего кубка «Зенит» встретится с аргентинским «Атлетико Тальерес» 5 июля. Игра начнётся в 19:30 мск. «Сочи» в тот же день сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 13:00 мск.
- 2 июля 2024
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