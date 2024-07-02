Игрок «Зенита» Караваев: хотелось бы завоевать требл в следующем сезоне

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о целях сине-бело-голубых на грядущий сезон.

«Конечно, хотелось бы завоевать требл в следующем сезоне. Будем к этому идти. Почему нет? В этом же был, всё реально. Но мы только начали работать», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

Кроме того, санкт-петербургский клуб выиграл Фонбет Кубок России. В Суперфинале турнира «Зенит» победил калининградскую «Балтику» (1:2).

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