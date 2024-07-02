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Семак: странно, если к матчу Суперкубка команда подходит в оптимальных кондициях

Семак: странно, если к матчу Суперкубка команда подходит в оптимальных кондициях
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после разгромной победы в первом матче Летнего кубка с «Сочи» (5:2) заявил, что его команда ещё не находится в оптимальной игровой форме для игры Суперкубка России с «Краснодаром».

Winline Летний Кубок РПЛ
02 июля 2024, вторник. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сочи
Сочи, Россия
1:0 Кассьерра – 20'     2:0 Кассьерра – 24'     2:1 Алвес – 32'     2:2 Заика – 41'     3:2 Мостовой – 45+1'     4:2 Ерохин – 67'     5:2 Мантуан – 69'    

«Странно, если команда к 1-му туру чемпионата или к матчу Суперкубка подходит в оптимальных кондициях. Конечно, нет, нужно несколько официальных матчей, чтобы почувствовать нужный тонус. Это нормальный рабочий процесс», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В следующей игре Летнего кубка «Зенит» встретится с аргентинским «Атлетико Тальерес» 5 июля. Игра начнётся в 19:30 мск. «Сочи» в тот же день сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 13:00 мск.

Напомним, матч Суперкубка России между чемпионом и обладателем кубка страны петербургским «Зенитом» и серебряным призёром РПЛ «Краснодаром» пройдёт в Волгограде 13 июля и начнётся в 20:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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