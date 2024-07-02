Семак: странно, если к матчу Суперкубка команда подходит в оптимальных кондициях

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после разгромной победы в первом матче Летнего кубка с «Сочи» (5:2) заявил, что его команда ещё не находится в оптимальной игровой форме для игры Суперкубка России с «Краснодаром».

«Странно, если команда к 1-му туру чемпионата или к матчу Суперкубка подходит в оптимальных кондициях. Конечно, нет, нужно несколько официальных матчей, чтобы почувствовать нужный тонус. Это нормальный рабочий процесс», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В следующей игре Летнего кубка «Зенит» встретится с аргентинским «Атлетико Тальерес» 5 июля. Игра начнётся в 19:30 мск. «Сочи» в тот же день сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 13:00 мск.

Напомним, матч Суперкубка России между чемпионом и обладателем кубка страны петербургским «Зенитом» и серебряным призёром РПЛ «Краснодаром» пройдёт в Волгограде 13 июля и начнётся в 20:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».