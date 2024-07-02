Чистяков: после возвращения в «Зенит» ощущения, что я дома

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков после первого матча Летнего кубка с «Сочи», который завершился победой сине-бело-голубых со счётом 5:2, высказался о своих впечатлениях после возвращения из аренды. Весеннюю часть прошлого сезона защитник провёл в аренде в «Сочи».

«Матч получился прикольным. Ощущения после возвращения в «Зенит», что я дома. Приятно себя чувствовать дома. Плодотворная поездка у меня получилась, но это в прошлом. Впереди много работы. Будем работать. Пока нет никаких предложений. Я игрок «Зенита» и хочу остаться здесь. Хочу показать себя здесь. После возвращения с Семаком был диалог, но не на тему будущего», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Дмитрий Чистяков успел провести в составе «Сочи» семь матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. «Сочи» по итогам сезона-2023/2024 напрямую вылетел из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу. Южная команда финишировала на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.