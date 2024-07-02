Сутормин: приятно вернуться в «Зенит», буду бороться за место в составе

Крайний нападающий «Зенита» Алексей Сутормин поделился эмоциями после возвращения в санкт-петербургский клуб. Напомним, с зимы 2024 года футболист выступал за «Сочи» на правах аренды.

«Приятно вернуться в «Зенит». Будем работать дальше. С тренером по будущему не разговаривали, время ещё есть. Трансферное окно длинное. Конечно, я готов бороться за место в составе. Просто так бы не возвращался. Посмотрим, будут играть сильнейшие. Команде надо приносить пользу», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В минувшем сезоне Сутормин принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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