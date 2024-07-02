Игрок «Зенита» Караваев: в команде нормальная рабочая атмосфера

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал об атмосфере в санкт-петербургской команде.

«У нас нормальная рабочая атмосфера. Нет никаких проблем. Даже сложно что-то сказать. Если больше народа, то ничего страшного. Все в рабочем процессе.

Потихоньку новые игроки привыкают и мы. В целом видели их», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, сегодня, 2 июля, состоялся первый матч Летнего кубка, в котором приняли участие «Зенит» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Матч завершился разгромной победой «Зенита» со счётом 5:2.

В следующей игре Летнего кубка «Зенит» встретится с аргентинским «Атлетико Тальерес» 5 июля. Игра начнётся в 19:30 мск. «Сочи» в тот же день сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 13:00 мск.