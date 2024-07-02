Караваев рассказал, кого считает фаворитом чемпионата Европы

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев назвал сборные Испании и Германии фаворитами Евро-2024.

«Чемпионат Европы смотрю, когда получается. Фавориты сейчас для меня Испания и Германия. Хотел бы, чтобы Германия выиграла. Карвахаль в Испании — приличный уровень, если говорить об игроках», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, сборные Испании и Германии встретятся друг с другом в матче 1/4 финала Евро-2024. Встреча пройдёт 5 июля в Штутгарте (Германия) на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена».

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.