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Караваев рассказал, кого считает фаворитом чемпионата Европы

Караваев рассказал, кого считает фаворитом чемпионата Европы
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев назвал сборные Испании и Германии фаворитами Евро-2024.

«Чемпионат Европы смотрю, когда получается. Фавориты сейчас для меня Испания и Германия. Хотел бы, чтобы Германия выиграла. Карвахаль в Испании — приличный уровень, если говорить об игроках», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, сборные Испании и Германии встретятся друг с другом в матче 1/4 финала Евро-2024. Встреча пройдёт 5 июля в Штутгарте (Германия) на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена».

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024
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