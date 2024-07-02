Сутормин: буду переживать за «Сочи», чтобы решили задачу вернуться в РПЛ

Крайний нападающий «Зенита» Алексей Сутормин высказался о шансах своей бывшей команды «Сочи» вернуться в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) по итогам нового сезона Первой лиги. Напомним, Сутормин провёл в сочинской команде вторую часть минувшего сезона, по итогам которого «Сочи» выбыл из РПЛ.

«У «Сочи» есть хороший потенциал. Надеюсь, что решат задачу вернуться в РПЛ, которая перед ними стоит. Мы будем решать свои задачи. Такое не раз случалось, что играл против бывших команд. Был рад встретить ребят. Ты играешь против соперника. Хорошо, что сыграли хороший матч. Болеть за «Сочи» не буду, но буду переживать. Если всё сложится хорошо, то решат задачу», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.