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Ерохин высказался о продлении контракта с «Зенитом»

Ерохин высказался о продлении контракта с «Зенитом»
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился эмоциями от продления контракта с сине-бело-голубыми до лета 2025 года.

«Самые положительные эмоции от продления контракта. Очень рад, что продолжу с «Зенитом». Буду прилагать все усилия, чтобы команда добивалась побед. Сезон юбилейный. Готовимся», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года.

Напомним, в минувшем сезоне Ерохин принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

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