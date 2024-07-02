Семак: не могу говорить о переходе Соболева в «Зенит», но игрок силового плана не помешает

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил слухи о возможном переходе в санкт-петербургский клуб нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Не могу комментировать возможный переход Соболева в «Зенит». Думаю, Александр Иванович более компетентен касательно наших селекционных новостей. Он же и главный ньюсмейкер. Я работаю с тем, с чем приходится.

Соболев или Кордоба? Сложно говорить. Мы, естественно, смотрим за игроками, которые могут нас усилить. Нам точно не помешал бы игрок силового плана. А кто это будет, русский или иностранец, пока сказать сложно. И будет ли — тоже. Поживём — увидим», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.