«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с 38-летним вратарём Хитоном

Вратарь Том Хитон подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт «красных дьяволов». Футболист будет находиться в составе манкунианцев в течение ещё одного года.

38-летний Том Хитон выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. За три года в составе манкунианцев вратарь отыграл четыре матча. Также на счету Хитона три игры за сборную Англии. Голкипер также является вратарём для тренировок сборной Англии на Евро-2024. Он призван помочь готовиться к матчам вратарям национальной команды Джордану Пикфорду, Аарону Рамсдейлу и Дину Хендерсону и не включён в заявку сборной на турнир.

В прошедшем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» финишировал на восьмом месте. Команда Эрика тен Хага набрала 60 очков после 38 матчей.