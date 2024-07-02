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Турецкие болельщики ночью запустили салют у отеля сборной Австрии на Евро-2024

Болельщики сборной Турции запустили салют у отеля австрийской национальной команды в ночь перед очным матчем на стадии 1/8 финала Евро-2024, который состоится сегодня, 2 июля.

Турецкие фанаты запустили салют у отеля сборной Австрии на Евро:

Игра пройдёт на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

На групповом этапе Австрия заняла первое место в квартете D с Францией, Нидерландами и Польшей. Турция расположилась на второй строчке группы F с Португалией, Грузией и Чехией.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.