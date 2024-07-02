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Александр Ерохин, продливший контракт с «Зенитом», не стал называть себя легендой клуба

Александр Ерохин, продливший контракт с «Зенитом», не стал называть себя легендой клуба
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин после продления контракта с клубом сказал, что не считает себя легендой сине-бело-голубых. Напомним, вчера, 1 июля, «Зенит» объявил о продлении контракта с Ерохиным до конца сезона-2024/2025.

— Можно ли сказать, что вы — легенда «Зенита»?
— Это громкое слово. Я просто часть команды. Стараюсь максимально выкладываться на тренировках и в играх, — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Александр Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. Контракт Ерохина с клубом из Санкт-Петербурга истекал в конце июня 2024 года. В общей сложности он принял участие в 221 матче за санкт-петербургский клуб во всех соревнованиях, отметился 37 голами и 17 результативными действиями. В прошедшем сезоне РПЛ 34-летний игрок провёл за «Зенит» 18 матчей, в которых отдал две голевые передачи.

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