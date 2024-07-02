Ерохин прокомментировал переход воспитанника «Зенита» Козлова в «Краснодар»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал переход воспитанника «Зенита» Данилы Козлова из «Балтики» в «Краснодар».

«Козлов неплохо проявил себя в «Балтике», поэтому получил шанс в «Краснодаре». Это клуб, который боролся и будет бороться за призовые места. Посмотрим, как он себя там проявит», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

19-летний Козлов — уроженец Санкт-Петербурга, прошедший через систему «Зенита». Родной клуб он покинул в январе 2024 года, перейдя в «Балтику». В 10 матчах за калининградский клуб в РПЛ полузащитник отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Суммарно за «Балтику» футболист провёл 15 игр, забил три мяча и сделал пять результативных передач.