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Червиченко: не понимаю, чего Роналду после незабитого пенальти сопли распускает

Червиченко: не понимаю, чего Роналду после незабитого пенальти сопли распускает
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Бывший президент «Спартака» Дмитрий Червиченко высказался об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, 3:0 пен.). На 115-й минуте игры футболист не реализовал пенальти, после чего не сдержал слёз.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

«Роналду — отличный футболист. Из трёх штрафных в одном, кажется, он чуть не убил вратаря своим ударом. Вратарь Словении получил в голову и «поплыл» — некому было перевести нокдаун в нокаут. Что касается незабитого пенальти, то многие не забивали. Вспомните Баджо, который не забил решающий пенальти.

Единственное, я не понимаю, чего Роналду сразу сопли распускает и ведёт себя как баба. Трусы рекламирует, но к сообществу, которое рыдает по любому поводу, не относится. Рыдание было очень странным. Но потом же собрался, вышел и забил первый пенальти в серии. Всё равно Роналду остаётся лидером сборной и хорошо играет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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Турнирная сетка Евро-2024
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