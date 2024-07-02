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Футболисты сборной Англии были приглашены на частный концерт Эда Ширана во время Евро-2024

Футболисты сборной Англии посетили частный концерт известного британского певца Эда Ширана за несколько дней до матча 1/4 финала Евро-2024 со Швейцарией, который состоится 6 июля. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, частный концерт посетили не только игроки английской национальной команды, но и персонал «трёх львов».

Эд Ширан посетил матч сборной Англии с Данией, который состоялся во 2-м туре группового этапа Евро-2024 (1:1). Также британский певец был замечен на матча 1/8 финала этого турнира со Словакией (2:1).

Напомним, матч Англия — Швейцария пройдёт на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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