Салихова: «Спартаку» нужно звонить Газизову и давать второй шанс Урунову

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о трансферных целях красно-белых перед началом нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Она предложила москвичам вновь подписать узбекистанского нападающего Остона Урунова.

«Спартак» ищет левого вингера? Пусть позвонят Газизову, они же ему простили все долги, и дадут второй шанс Урунову (смеётся). Титул у Остона есть, возраст молодой, к лиге адаптирован, ЦУМ и окрестности знает. Только надо действовать быстро, пока «Зенит» не перехватил», – приводит слова Салиховой Metaratings.

Остон — воспитанник «Пахтакора», к «Спартаку» футболист присоединился летом 2020 года. Дебютировал за красно-белых Урунов 29 августа 2020 года в домашнем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1), выйдя на замену на 70-й минуте матча. 16 сентября 2020 года узбекский игрок забил дебютный гол за «Спартак». Московский клуб он покинул зимой 2021 года.

Накануне, 1 июля, «Спартак» объявил о подписании бразильского нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе.