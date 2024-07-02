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Румыния — Нидерланды. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Янис Хаджи надел сеточную повязку на голову после столкновения в матче с Нидерландами

Янис Хаджи надел сеточную повязку на голову после столкновения в матче с Нидерландами
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Полузащитник сборной Румынии Янис Хаджи был вынужден надеть сеточную повязку на голову после столкновения с игроком нидерландской национальной команды в матче 1/8 финала Евро-2024. После столкновения игрок на несколько минут покинул поле для того, чтобы ему наложили повязку.

Фото: Скриншот из трансляции

На момент выхода новости счёт в матче 0:0.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
1-й тайм
0 : 1
Нидерланды
0:1 Гакпо – 20'    

Игра проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Феликс Цвайер из Германии.

На групповом этапе Румыния заняла первое место в квартете Е (четыре очка), а Нидерланды расположились на третьей строчке в группе D (четыре очка).

Команда, выигравшая в этом матче, сыграет с победителем пары Австрия — Турция.

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