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Агент Алексея Сутормина рассказал о планах игрока «Зенита» на будущее

Агент Алексея Сутормина рассказал о планах игрока «Зенита» на будущее
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Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, рассказал о планах игрока на будущее, а также выказался об отношении футболиста к роли запасного. Напомним, Сутормин провёл вторую часть минувшего сезона в аренде в Сочи».

– Какие планы у Сутормина на карьеру? Он хочет остаться в «Зените» или уйти в другой клуб?
– У Алексея в планах игра с «Сочи» и подготовка к новому сезону.

– Готов ли Алексей стать запасным игроком «Зенита» в новом сезоне?
– Думаю, что нет такого футболиста, который был бы готов. Я лично таких не встречал.

– У него есть какие-то предложения от клубов РПЛ?
– Это без комментариев, — приводит слова Клюева «Спорт День за Днем».

В минувшем сезоне Сутормин принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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