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Румыния — Нидерланды. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Новости спорта 2 июля: Уимблдон Рублёв Калинская как сыграли, Миранчук трансферы РПЛ, Нидерланды Румыния Евро-2024 результаты

Вылет Рублёва в первом круге, Миранчук и США, выход Нидерландов. Главное к вечеру
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Нидерланды уверенно разобрались с Румынией и вышли в четвертьфинал Евро-2024, Рублёв вылетел в первом круге Уимблдона, а Тарасенко может продолжить карьеру в «Питтсбурге». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 2 июля.

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