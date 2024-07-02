Вылет Рублёва в первом круге, Миранчук и США, выход Нидерландов. Главное к вечеру

Нидерланды уверенно разобрались с Румынией и вышли в четвертьфинал Евро-2024, Рублёв вылетел в первом круге Уимблдона, а Тарасенко может продолжить карьеру в «Питтсбурге». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 2 июля.

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