Вылет Рублёва в первом круге, Миранчук и США, выход Нидерландов. Главное к вечеру
Нидерланды уверенно разобрались с Румынией и вышли в четвертьфинал Евро-2024, Рублёв вылетел в первом круге Уимблдона, а Тарасенко может продолжить карьеру в «Питтсбурге». «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 2 июля.
Евро-2024
- Дубль Малена помог сборной Нидерландов обыграть Румынию и выйти в 1/4 финала Евро-2024
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Новости турнира и расписание на «Чемпионате»
Уимблдон
- Андрей Рублёв проиграл 122-й ракетке мира на старте Уимблдона-2024
- Перенёсший операцию Новак Джокович с разгромной победы стартовал на Уимблдоне-2024
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Новости турнира и расписание на «Чемпионате»
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Хоккей
- Стала известна зарплата Самсонова в «Вегасе»
- Самый молодой капитан в истории «Трактора» Олег Смирнов умер в возрасте 43 лет
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