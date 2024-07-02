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«Ахмат» хотел купить у португальской «Каза Пии» форварда Кардозо за € 3 млн — O Jogo

«Ахмат» хотел купить у португальской «Каза Пии» форварда Кардозо за € 3 млн — O Jogo
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«Ахмат» сделал предложение предложение португальскому клубу «Каза Пия» о трансфере нападающего Вандерсона Фелиппе Кардозо за сумму в € 3 млн. Об этом сообщает O Jogo.

По данным источника, грозненский клуб получил от от руководства «Каза Пии» отказ. В португальской команде готовы расстаться с Кардозо только за сумму, превышающую € 3,5 млн.

25-летний Вандерсон Фелиппе Кардозо перешёл в «Каза Пию» из бразильского «Сантоса» на правах свободного агента в январе 2023 года. На счету форварда в предыдущем сезоне португальского чемпионата шесть голов в 29 матчах. Также он забил два мяча в четырёх встречах Кубка Португальской лиги. Контракт Кардозо с «Каза Пией» рассчитан до конца июня 2026 года. По версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 800 млн.

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