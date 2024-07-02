ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Румыния — Нидерланды. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Коди Гакпо сравнялся с Аланом Дзагоевым по количеству голов на чемпионатах Европы

Коди Гакпо сравнялся с Аланом Дзагоевым по количеству голов на чемпионатах Европы
Аудио-версия:
Комментарии

На 20-й минуте счёт в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Румынии и Нидерландов открыл нападающий нидерландцев Коди Гакпо. Этот гол стал для него третьим на турнире: ранее он отличился в матчах группового этапа Евро-2024 с Польшей и Австрией. Таким образом, футболист сравнялся по забитым мячам на чемпионате Европы с бывшим полузащитником сборной России Аланом Дзагоевым, отметившимся аналогичным количеством голов на Евро-2012.

Встреча между сборными Румынии и Нидерландов продолжается в эти минуты, на момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу нидерландцев.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
1-й тайм
0 : 1
Нидерланды
0:1 Гакпо – 20'    

Игра проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Феликс Цвайер из Германии.

На групповом этапе Румыния заняла первое место в квартете Е (четыре очка), а Нидерланды расположились на третьей строчке в группе D (четыре очка).

Команда, выигравшая в этом матче, сыграет с победителем пары Австрия — Турция.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
Материалы по теме
Нидерланды забили и создают моменты каждую минуту! Как же Румынии тяжело! LIVE
Live
Нидерланды забили и создают моменты каждую минуту! Как же Румынии тяжело! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android