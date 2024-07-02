Коди Гакпо сравнялся с Аланом Дзагоевым по количеству голов на чемпионатах Европы

На 20-й минуте счёт в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Румынии и Нидерландов открыл нападающий нидерландцев Коди Гакпо. Этот гол стал для него третьим на турнире: ранее он отличился в матчах группового этапа Евро-2024 с Польшей и Австрией. Таким образом, футболист сравнялся по забитым мячам на чемпионате Европы с бывшим полузащитником сборной России Аланом Дзагоевым, отметившимся аналогичным количеством голов на Евро-2012.

Встреча между сборными Румынии и Нидерландов продолжается в эти минуты, на момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу нидерландцев.

Игра проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Феликс Цвайер из Германии.

На групповом этапе Румыния заняла первое место в квартете Е (четыре очка), а Нидерланды расположились на третьей строчке в группе D (четыре очка).

Команда, выигравшая в этом матче, сыграет с победителем пары Австрия — Турция.