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Червиченко: у Алексея Миранчука есть шанс попасть в «Спартак» через пять лет

Червиченко: у Алексея Миранчука есть шанс попасть в «Спартак» через пять лет
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном переходе российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Ди-Си Юнайтед».

«Видимо, если есть какие-то возможности отправить в Америку Миранчука, то отправят. В США, в отличие от европейцев, таких глупостей не творят, отказываясь от всего русского. Всё лучшее Америка собирает, а программа с полным отрицанием только у евро-дебилов. Я не исключаю такого перехода.

Думаю, из Америки Миранчук ещё сможет вернуться в Европу. Он сухой и фактурный парень, не имеет проблем с весом. У кого нет проблем с весом, тот на позиции разыгрывающего лет до 34 может играть. Посмотрите, как «Спартак» покупает себе 33-летних футболистов на перспективу и радуется. У Миранчука есть шанс через пять лет попасть в «Спартак» (смеётся)», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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