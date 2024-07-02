Мартинес: Роналду — игрок, у которого шесть Евро за спиной, но он ещё считает себя молодым

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поддержал нападающего Криштиану Роналду, который не забил с пенальти на 105-й минуте матча 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, 3:0 пен.). Также 39-летний футболист не реализовал несколько стандартных положений.

«Криштиану — единственный игрок, у которого шесть Евро [за спиной], и при этом он по-прежнему считает себя молодым. Эти эмоции невероятны. Я хочу поблагодарить его за то, что он такой, какой есть.

Мы очень гордимся им. Он не реализовал пенальти, а затем сыграл решающую роль в начале серии пенальти, проложил путь. Это была победа единства, а Криш — наш капитан. Он доказал, что в жизни и в футболе бывают трудные времена, но мы не можем сдаваться. Нам необходимо двигаться дальше, и это был пример того, что нужно делать, когда дела идут плохо», — приводит слова Мартинеса AS.

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: