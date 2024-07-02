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В «Сочи» заявили, что Сауль Гуарирапа остаётся в команде на следующий сезон

В «Сочи» заявили, что Сауль Гуарирапа остаётся в команде на следующий сезон
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос о возможном уходе этим летом венесуэльского нападающего команды Сауля Гуарирапы. Ранее в СМИ сообщалось, что футболист находится в шорт-листе «Зенита».

«Гуарирапа останется в «Сочи». Пишут многое, это можно целыми днями опровергать. Он остаётся у нас, 100%», — приводит слова Рубашко «Матч ТВ».

Саулю Гуарирапе 21 год. Он является воспитанником футбольного клуба «Каракас». В январе текущего года форвард перешёл в «Сочи». В составе сочинцев футболист успел провести 10 официальных матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной передачей.

В 2023 году футболист провёл за «Каракас» 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть голевых передач. Гуарирапа выступает за олимпийскую сборную Венесуэлы. Также на его счету несколько матчей за молодёжку национальной команды. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость венесуэльца составляет € 700 тыс.

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