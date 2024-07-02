Фонсека: не Роналду промахнулся, а Облак круто отбил удар

Бывший игрок «Бенфики» и сборной Португалии Антониу Фонсека прокомментировал игру своей национальной команды в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словакией, который завершился со счётом 0:0, 3:0 пен., а также пенальти, который не смог реализовать Криштиану Роналду.

«Команда выступила хорошо, однако я нервничал перед пенальти, но, с другой стороны, кто в Португалии не нервничал? Роналду свой пенальти в игре исполнил хорошо. Я считаю, что это не он промахнулся, а Ян Облак круто отбил удар. Облак и португальский вратарь Кошта — лучшие игроки матча.

Что думаю о слезах Криштиану? Это были чистые эмоции, не более. По моему мнению, Португалия не будет фаворитом с Францией, пара — 50 на 50», — приводит слова Фонсеки Metaratings.

Роналду не забил с пенальти на 105-й минуте встречи со Словенией, однако реализовал свой удар с 11-метровой отметки в послематчевой серии пенальти.

На стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Португалии сыграет с Францией. Матч пройдёт 5 июля.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.