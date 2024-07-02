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«Химки» разгромили тульский «Арсенал» в контрольном матче на летних сборах

«Химки» разгромили тульский «Арсенал» в контрольном матче на летних сборах
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Закончился контрольный матч, в котором встретились подмосковные «Химки» и тульский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Леон Арена» (Раменское, Россия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучал в 18:00 мск. Матч завершился разгромной победой «Химок» со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
02 июля 2024, вторник. 18:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
3 : 0
Арсенал Т
Тула, Россия
1:0 Мирзов – 13'     2:0 Руденко – 86'     3:0 Панченко – 90'    

На 13-й минуте полузащитник подмосковной команды Резиуан Мирзов с передачи Бутты Магомедова открыл счёт в матче. За четыре минуты до конца основного времени игры нападающий «Химок» Александр Руденко удвоил преимущество подмосковной команды, а на последней минуте с передачи Руденко форвард Кирилл Панченко установил итоговый счёт встречи — 3:0.

Напомним, «Химки» в минувшем сезоне Первой лиги с 66 набранными очками заняли первое место и выиграли чемпионат. Тульский «Арсенал» завершил сезон Первой лиги на четвёртом месте, имея в своём активе 55 очков.

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