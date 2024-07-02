«Химки» разгромили тульский «Арсенал» в контрольном матче на летних сборах

Закончился контрольный матч, в котором встретились подмосковные «Химки» и тульский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Леон Арена» (Раменское, Россия). Стартовый свисток о начале встречи прозвучал в 18:00 мск. Матч завершился разгромной победой «Химок» со счётом 3:0.

На 13-й минуте полузащитник подмосковной команды Резиуан Мирзов с передачи Бутты Магомедова открыл счёт в матче. За четыре минуты до конца основного времени игры нападающий «Химок» Александр Руденко удвоил преимущество подмосковной команды, а на последней минуте с передачи Руденко форвард Кирилл Панченко установил итоговый счёт встречи — 3:0.

Напомним, «Химки» в минувшем сезоне Первой лиги с 66 набранными очками заняли первое место и выиграли чемпионат. Тульский «Арсенал» завершил сезон Первой лиги на четвёртом месте, имея в своём активе 55 очков.