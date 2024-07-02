«Оренбург» отстранил Томпсона от тренировок с основой из-за лишнего веса — En Cancha

«Оренбург» принял решение отстранить от тренировок с основной командой крайнего нападающего Хорди Томпсона по причине того, что он вернулся из отпуска с лишим весом. Об этом сообщает En Cancha.

«Я похудел, брат, они заставляют меня. Я только что закончил плавать, представь себе», — сказал Томпсон во время прямого эфира в социальной сети.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что 19-летний футболист, находясь в Чили, напал на мать своей девушки, потому что она застала его в квартире в Чили с пятью девушками лёгкого поведения. Конфликт удалось урегулировать благодаря мужу женщины, вмешавшемуся в ситуацию. Подчёркивалось, что на Томпсона было подано заявление в полицию.

После этого Sport24 сообщал, что Томпсон вернулся в расположение «Оренбурга».

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