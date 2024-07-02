ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Румыния — Нидерланды. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» сообщил о характере повреждения защитника Лукаса Ловата

«Ахмат» сообщил о характере повреждения защитника Лукаса Ловата
Аудио-версия:
Комментарии

Грозненский «Ахмат» сообщил, что у защитника Лукаса Ловата выявлен частичный разрыв боковой связки колена. Напомним, игрок вышел на замену в начале второго тайма контрольного матча с московским «Динамо» (3:0), однако на 80-й минуте был вынужден покинуть поле.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
30 июня 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо
Москва, Россия
Окончен
0 : 3
Ахмат
Грозный, Россия
0:1 Агаларов – 42'     0:2 Садулаев – 50'     0:3 Бериша – 65'    

«Защитник Лукас Ловат получил травму в матче с «Динамо». Игрок прошёл медицинское обследование, которое выявило у него частичный разрыв боковой связки. К сожалению, Лукас покидает расположение команды для лечения за границей. Восстановление займёт около шести недель.

Выздоравливай, Лукас, ждём возвращения!» — сообщает пресс-служба клуба.

Ловат перешёл в «Ахмат» из братиславского «Слована». Контракт игрока с грозненцами рассчитан до конца сезона-2026/2027. Ловат в прошлом сезоне сыграл 11 матчей за «Ахмат», в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

Материалы по теме
Агент Ловата рассказал об адаптации защитника «Ахмата» в России
Эксклюзив
Игрок «Ахмата» Лукас Ловат подтвердил, что зимой мог перейти в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android