«Ахмат» сообщил о характере повреждения защитника Лукаса Ловата

Грозненский «Ахмат» сообщил, что у защитника Лукаса Ловата выявлен частичный разрыв боковой связки колена. Напомним, игрок вышел на замену в начале второго тайма контрольного матча с московским «Динамо» (3:0), однако на 80-й минуте был вынужден покинуть поле.

«Защитник Лукас Ловат получил травму в матче с «Динамо». Игрок прошёл медицинское обследование, которое выявило у него частичный разрыв боковой связки. К сожалению, Лукас покидает расположение команды для лечения за границей. Восстановление займёт около шести недель.

Выздоравливай, Лукас, ждём возвращения!» — сообщает пресс-служба клуба.

Ловат перешёл в «Ахмат» из братиславского «Слована». Контракт игрока с грозненцами рассчитан до конца сезона-2026/2027. Ловат в прошлом сезоне сыграл 11 матчей за «Ахмат», в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.