«Спартак» сыграет с «Динамо» в товарищеском матче, который состоится 12 июля

Московские «Спартак» и «Динамо» анонсировали товарищеский матч, который состоится 12 июля. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

Напомним, по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 50 очков и занял пятое место, отставая от «Зенита», ставшего чемпионом, на семь очков. В Фонбет Кубке России красно-белые со счётом 0:1 проиграли калининградской «Балтике» на стадии финала Пути регионов.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Динамо» набрало 56 очков и заняло третье место. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые проиграли «Краснодару» со счётом 0:1. Перед началом 30-го тура для «Динамо» было достаточным сыграть вничью с «быками» для того, чтобы выиграть чемпионат России.

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