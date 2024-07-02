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«Мой друг — Бруну Пенандеш». Бернарду подшутил над Фернандешем после матча со Словенией

«Мой друг — Бруну Пенандеш». Бернарду подшутил над Фернандешем после матча со Словенией
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Крайний нападающий сборной Португалии Бернарду Силва подшутил над атакующим полузащитником португальской национальной команды Бруну Фернандешем после матча 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, 3:0 пен.).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

«С моим другом и профессором пенальти Бруну Пенандешем», — написал Бернарду в своей социальной сети, приложив фотографию с Фернандешем.

Бернарду и Фернандеш успешно реализовали 11-метровый удар в послематчевой серии пенальти со Словенией. Также гол с пенальти в серии забил нападающий Криштиану Роналду.

Напомним, во время этой игры британский телеканал BBC подшутил над Роналду. На 105-й минуте футболист не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. В трансляции BBC в момент пенальти вместо фамилии Роналду было написано Misstiano Penaldo (интерпретация на русском — Промахтиану Пеналду).

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