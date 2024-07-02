Румыния — Нидерланды: Мален укрепил преимущество «оранжевых»

В эти минуты идёт матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024, в котором встречаются сборные Румынии и Нидерландов. Игра проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступает Феликс Цвайер из Германии. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу сборной Нидерландов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Румынии и Нидерландов.

На 83-й минуте нападающий Дониэлл Мален укрепил преимущество «оранжевых».

Ранее, на 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий «оранжевых» Коди Гакпо. На 63-й минуте Гакпо забил второй гол в игре, однако он был отменён после вмешательства VAR.

На групповом этапе Румыния заняла первое место в квартете Е (четыре очка), а Нидерланды расположились на третьей строчке в группе D (четыре очка).

Команда, выигравшая этот матч, встретится с победителем пары Австрия — Турция.

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