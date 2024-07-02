С кем сборная Нидерландов сыграет в 1/4 финала Евро-2024, расклады

Закончился матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024, в котором встречались сборные Румынии и Нидерландов. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу Нидерландов.

На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий «оранжевых» Коди Гакпо. На 63-й минуте Гакпо забил второй гол в матче, однако он был отменён после вмешательства VAR. На 83-й минуте нападающий Дониэлл Мален укрепил преимущество «оранжевых». На 90+3-й минуте Мален оформил дубль.

Таким образом, сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет с победителем пары Австрия — Турция на следующей стадии турнира.

На групповом этапе Румыния заняла первое место в квартете Е (четыре очка), а Нидерланды расположились на третьей строчке в группе D (четыре очка).

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