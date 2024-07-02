«Сутормин знает наши секреты». Тренер «Сочи» Морено — о поражении в игре с «Зенитом»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался о результате первого матча Летнего кубка, в котором «Сочи» потерпел разгромное поражение от «Зенита» со счётом 5:2.

«Что касается стартового сочетания – всегда перед игрой мы стараемся подобрать оптимальный состав, поэтому здесь нельзя сказать, что кто-то из футболистов основные, а кто-то – нет. Мне нравится, когда есть конкуренция в команде, поэтому они все будут биться за то, чтобы попасть в основной состав. Что касается матча – сегодня мы играли с чемпионом России – «Зенитом» – большой командой. Тем не менее в некоторых отрезках и моментах мы играли с ними на равных.

Конечно, всё ещё нужно просмотреть и проанализировать, чтобы дать полный ответ, но если и проигрывать, то я хочу, чтобы моя команда проигрывала, играя смело, стараясь держать мяч и доминировать. Как мы играли сегодня, я хочу, чтобы мы продолжили так же играть и впоследствии. Связь между двумя последними пропущенными мячами? Да, она действительно есть. Это Сутормин – он знает все наши секреты», — приводит слова Морено официальный сайт «Сочи».

В следующей игре Летнего кубка «Зенит» встретится с аргентинским «Атлетико Тальерес» 5 июля. Игра начнётся в 19:30 мск. «Сочи» в тот же день сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 13:00 мск.