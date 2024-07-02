Виллиан Роша: Николич — тренер-победитель, адаптируемся под его игровой план

Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился впечатлениями от совместной работы с новым главным тренером красно-синих Марко Николичем.

«Это тренер-победитель, у него огромное количество титулов, есть свои качества. Мы начинаем адаптироваться, выполнять его игровой план. Надо принять его и полноценно внедрить в наш футбол, чтобы начать побеждать», — приводит слова Роши «РБ Спорт».

6 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026.

Ранее пост главного тренера ЦСКА занимал Владимир Федотов. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги клуб занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.