«Он совсем другой в сборной Нидерландов». Старридж — об игре Гакпо на Евро-2024

Бывший нападающий сборной Англии Дэниел Старридж высказался об игре нападающего мерсисайдцев и национальной команды Нидерландов Коди Гакпо в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Румынией (3:0). Футболист «Ливерпуля» забил гол и отметился голевой передачей в этой игре. На счету Гакпо, таким образом, стало три забитых мяча в четырёх матчах Евро-2024 в составе сборной Нидерландов.

«Гакпо совсем другой в составе Нидерландов. В «Ливерпуле» стоит извлекать из него побольше пользы», — написал Старридж на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии. Матч завершился победой сборной Нидерландов со счётом 3:0.

Сборная Нидерландов сыграет в 1/4 финала Евро-2024 с победителем пары Австрия — Турция.