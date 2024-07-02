ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Колумбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он совсем другой в сборной Нидерландов». Старридж — об игре Гакпо на Евро-2024

«Он совсем другой в сборной Нидерландов». Старридж — об игре Гакпо на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной Англии Дэниел Старридж высказался об игре нападающего мерсисайдцев и национальной команды Нидерландов Коди Гакпо в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Румынией (3:0). Футболист «Ливерпуля» забил гол и отметился голевой передачей в этой игре. На счету Гакпо, таким образом, стало три забитых мяча в четырёх матчах Евро-2024 в составе сборной Нидерландов.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Окончен
0 : 3
Нидерланды
0:1 Гакпо – 20'     0:2 Мален – 83'     0:3 Мален – 90+3'    

«Гакпо совсем другой в составе Нидерландов. В «Ливерпуле» стоит извлекать из него побольше пользы», — написал Старридж на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер из Германии. Матч завершился победой сборной Нидерландов со счётом 3:0.

Сборная Нидерландов сыграет в 1/4 финала Евро-2024 с победителем пары Австрия — Турция.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
Материалы по теме
Нидерланды разгромили команду-сенсацию! И вышли в четвертьфинал Евро!
Нидерланды разгромили команду-сенсацию! И вышли в четвертьфинал Евро!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android