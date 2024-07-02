Австрия — Турция: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Евро-2024

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Сегодня, 2 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Австрии и Турции. Команды сыграют на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» (Лейпциг). Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Артур Суареш Диаш. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

Австрия: Пенц, Пош, Дансо, Линхарт, Мвене, Зайвальд, Лаймер, Баумгартнер, Забитцер, Шмид, Арнаутович.

Турция: Гюнок, Мюльдюр, Демирал, Бардакджи, Кадыоглу, Юксек, Гюлер, Айхан, Кёкчю, Йылдыз, Йылмаз.

На групповом этапе Австрия заняла первое место в квартете D с Францией, Нидерландами и Польшей. Турция расположилась на второй строчке группы F с Португалией, Грузией и Чехией.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.