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РПЛ обнародовала расписание первых семи туров сезона-2024/2025

РПЛ обнародовала расписание первых семи туров сезона-2024/2025
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Российская Премьер-Лига (РПЛ) опубликовала на своём официальном сайте расписание первых семи туров нового сезона чемпионата.

1-й тур

20 июля (суббота)
15:00 «Локомотив» – «Акрон»
17:30 «Крылья Советов» – «Зенит»
20:00 «Динамо» – «Факел»
20:00 «Ростов» – ЦСКА

21 июля (воскресенье)
17:30 «Оренбург» – «Спартак»
20:00 «Химки» – «Динамо» (Махачкала)
20:00 «Ахмат» – «Краснодар»

22 июля (понедельник)
20:00 «Пари НН» – «Рубин»

2-й тур

26 июля (пятница)
18:00 «Крылья Советов» – «Ростов»

27 июля (суббота)
15:00 «Пари НН» – ЦСКА
17:30 «Динамо» – «Локомотив»
17:30 «Рубин» – «Зенит»
20:00 «Факел» – «Акрон»

28 июля (воскресенье)
15:00 «Химки» – «Спартак»
17:30 «Оренбург» – «Ахмат»
20:00 «Краснодар» – «Динамо» (Махачкала)

3-й тур

3 августа (суббота)
15:00 «Акрон» – «Динамо»
17:30 «Зенит» – «Ростов»
20:00 «Рубин» – «Химки»

4 августа (воскресенье)
15:30 ЦСКА – «Оренбург»
18:00 «Факел» – «Краснодар»
20:30 «Динамо» (Махачкала) – «Пари НН»
20:30 «Ахмат» – «Локомотив»

5 августа (понедельник)
20:00 «Спартак» – «Крылья Советов»

4-й тур
9 августа (пятница)
18:30 «Пари НН» – «Химки»
20:45 «Ростов» – «Рубин»

10 августа (суббота)
15:00 «Локомотив» – «Динамо» (Махачкала)
17:30 «Зенит» – «Динамо»
17:30 «Оренбург» – «Акрон»
20:00 «Краснодар» – ЦСКА

11 августа (воскресенье)
17:30 «Крылья Советов» – «Факел»
20:00 «Спартак» – «Ахмат»

5-й тур

17 августа (суббота)
17:00 «Динамо» – «Крылья Советов»
19:30 «Ростов» – «Оренбург»

18 августа (воскресенье)
15:00 «Химки» – «Зенит»
17:30 «Факел» – «Спартак»
17:30 ЦСКА – «Локомотив»
20:00 «Краснодар» – «Пари НН»

19 августа (понедельник)
17:30 «Акрон» – «Рубин»
20:00 «Динамо» (Махачкала) – «Ахмат»

6-й тур

23 августа (пятница)
20:00 «Рубин» – «Динамо» (Махачкала)

24 августа (суббота)
15:00 ЦСКА – «Акрон»
17:30 «Зенит» – «Спартак»
17:30 «Факел» – «Оренбург»
20:00 «Ахмат» – «Химки»

25 августа (воскресенье)
15:00 «Крылья Советов» – «Пари НН»
17:30 «Динамо» – «Краснодар»
20:00 «Локомотив» – «Ростов»

7-й тур

31 августа (суббота)
15:00 «Химки» – ЦСКА
17:30 «Пари НН» – «Зенит»
19:45 «Спартак» – «Рубин»
20:00 «Ахмат» – «Акрон»

1 сентября (воскресенье)
15:00 «Оренбург» – «Динамо»
17:30 «Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала)
19:45 «Локомотив» – «Краснодар»
20:00 «Ростов» – «Факел»

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